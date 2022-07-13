Оккупанты потеряли склад боеприпасов на Херсонщине: в ВСУ отчитались о потерях россиян
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Оккупанты продолжают нести потери на юге Украины
На Юге Украины ситуация остается напряженной, но контролируемой. Вместе с тем россияне продолжают терять там боевую техники и солдат.
Как информирует пресс-служба Оперативного командования "Юг", противник предпочитает полагаться на дальнобойное оружие вроде тяжелой артиллерии и авиации, оснащенной крылатыми ракетами.
По его информации, днем российские Су-30 запустили по Одесской области четыре крылатые ракеты, которые позже были перехвачены. В свою очередь украинская штурмовая авиация нанесла удар по скоплениям противника и складам боезапаса в районе Новопетровки (Херсонская область).
Отмечается, что россияне пытались перехватить украинские самолеты отстрелявшись ракетами "воздух-воздух". Хоть самолетам ВСУ удалось уйти от поражения, но одна из ракет попала в котельню в Баштанке, что привело к гибели мирной женщины.
Всего за сутки россияне потеряли:
- 30 солдат;
- 122 мм гаубицу;
- РСЗО "Ураган";
- 4 единицы бронированной и автомобильной техники;
- 2 полевых склада боеприпасов.
Как сообщалось ранее, вечером 12 июля россияне обстреляли из РСЗО окрестности Никополя (Днепропетровская область), по предварительной информации, на месте попадания вспыхнул пожар, но обошлось без пострадавших.