Оккупанты потеряли склад боеприпасов на Херсонщине: в ВСУ отчитались о потерях россиян

Оккупанты продолжают нести потери на юге Украины

На Юге Украины ситуация остается напряженной, но контролируемой. Вместе с тем россияне продолжают терять там боевую техники и солдат.

Как информирует пресс-служба Оперативного командования "Юг", противник предпочитает полагаться на дальнобойное оружие вроде тяжелой артиллерии и авиации, оснащенной крылатыми ракетами.

По его информации, днем российские Су-30 запустили по Одесской области четыре крылатые ракеты, которые позже были перехвачены. В свою очередь украинская штурмовая авиация нанесла удар по скоплениям противника и складам боезапаса в районе Новопетровки (Херсонская область).

Отмечается, что россияне пытались перехватить украинские самолеты отстрелявшись ракетами "воздух-воздух". Хоть самолетам ВСУ удалось уйти от поражения, но одна из ракет попала в котельню в Баштанке, что привело к гибели мирной женщины.

Всего за сутки россияне потеряли:

30 солдат;

122 мм гаубицу;

РСЗО "Ураган";

4 единицы бронированной и автомобильной техники;

2 полевых склада боеприпасов.

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Как сообщалось ранее, вечером 12 июля россияне обстреляли из РСЗО окрестности Никополя (Днепропетровская область), по предварительной информации, на месте попадания вспыхнул пожар, но обошлось без пострадавших.