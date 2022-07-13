Оккупанты ударили по Никополю: на окраинах города произошел пожар

Данных о пострадавших не поступало

Российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня окраины Никополя.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Алексей Резниченко, удары были нанесены вечером 12 июля, вследствие чего там начался пожар, который в настоящее время пытаются ликвидировать спасатели.

"Вспыхнул пожар на окраине Никополя. Спасатели укрощают огонь", — написал Резниченко.

По его словам, предварительно известно, что обошлось без погибших и пострадавших.

Также он сообщил, что в Никопольском районе украинские защитники сбили российский беспилотник.

Как сообщалось ранее, утром 12 июля россияне нанесли мощные удары по Николаеву и нескольким другим населенным пунктам области. Снаряды разрушили несколько жилых многоэтажных домов, частично задели два медицинских учреждения, а также нанесли значительные повреждения школе в одном из районов Николаева.

Предполагается, что удар связан с попыткой россиян отомстить за эффектно взорванный склад боеприпасов в Новой Каховке. Прицельная атака ВСУ лишила оккупантов множества военной техники, также им пришлось признать наличие жертв.