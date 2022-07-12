Оккупанты пытаются окапываться, но получают "по зубам": карта и видео боев в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 31
Россияне усиливают обстрелы
Оккупанты все пытаются прорвать украинскую оборону, но им это не удается — они открывают огонь по городам. Так, на северо-востоке снова обстреляны Харьков, Русские Тишки, Безруки, Золочев и другие населенные пункты Харьковской области.
В Дементьевке враг пытался не только поливать огнем, но и прорваться штурмом. Согласно сводке Генштаба ВСУ попытку жестко придушили.
Преодолеть сопротивление украинских военных пытались и на Славянском направлении — штурмовали украинские позиции, чтобы улучшить тактическое положение в районах Мазановки, Ивановки, Долины. Действия врага были неудачными — его отбросили назад.
Также враг активнее проявляет себя на Бахмутском и Новопавловском направлениях — он пытается улучшить тактическое положение. Для этого усиливает обстрелы и использует штурмовую и армейскую авиацию. Как отмечают в Генштабе, в части районов возводит фортификации на передовых позициях.
На остальных направлениях на востоке и юге Украины ведутся усиленные обстрелы украинских позиций и инфраструктуры населенных пунктов.
Ранее "Телеграф" сообщал, что россия продолжает атаковать по разным направлениям. Согласно картам боевых действий, на юге враг ведет оборонные бои, а на востоке может нацелиться на Краматорск.