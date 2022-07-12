Оккупанты пытаются окапываться, но получают "по зубам": карта и видео боев в Украине

Россияне усиливают обстрелы

Оккупанты все пытаются прорвать украинскую оборону, но им это не удается — они открывают огонь по городам. Так, на северо-востоке снова обстреляны Харьков, Русские Тишки, Безруки, Золочев и другие населенные пункты Харьковской области.

В Дементьевке враг пытался не только поливать огнем, но и прорваться штурмом. Согласно сводке Генштаба ВСУ попытку жестко придушили.

Преодолеть сопротивление украинских военных пытались и на Славянском направлении — штурмовали украинские позиции, чтобы улучшить тактическое положение в районах Мазановки, Ивановки, Долины. Действия врага были неудачными — его отбросили назад.

Карта боев на Славянском направлении

Также враг активнее проявляет себя на Бахмутском и Новопавловском направлениях — он пытается улучшить тактическое положение. Для этого усиливает обстрелы и использует штурмовую и армейскую авиацию. Как отмечают в Генштабе, в части районов возводит фортификации на передовых позициях.

На остальных направлениях на востоке и юге Украины ведутся усиленные обстрелы украинских позиций и инфраструктуры населенных пунктов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия продолжает атаковать по разным направлениям. Согласно картам боевых действий, на юге враг ведет оборонные бои, а на востоке может нацелиться на Краматорск.