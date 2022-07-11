Война — день 138: Украина готовится деоккупировать Юг, "хлопки" на оккупированном Донбассе

Оперативно о главном за 11 июля

Украинские силы обороны на протяжении 138 дней отражают атаки россиян по всей линии фронта. Оккупанты продолжают безуспешные усилия по наступлению в Украине, дистанционно минируют территорию и пытаются подавлять украинские контратаки. ВСУ с помощью западного вооружения наносят точечные удары по военным объектам рф на оккупированной территории Херсонщины. Также "хлопки" происходят на оккупированном Донбассе, в частности по складу боеприпасов в Луганске отработала HIMARS. Кроме того, высшее руководство страны дало приказ на проведение военной операции по деоккупации юга Украины.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 11 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:00 Глава МИД Британии Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра.

00:00 Ближе к концу минувших суток в оккупированном Луганске раздался мощный взрыв и загорелся пожар на артскладах боевиков.

Вся важная информация за 8 июля доступна в материале: "Война — день 135: оккупанты планируют захватить еще один облцентр, странное заявление путина".

С новостями за 9 июля можно ознакомиться в сводке: "Война — день 136: продвижение оккупантов замедлилось, унижение россии на международной арене".

О событиях за 10 июля можно прочитать в статье: "Война — день 137: штурм оккупантов захлебнулся, контратака ВСУ на Херсонщине все ближе".