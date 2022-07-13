В Новой Каховке опять "хлопки": что происходит

ВСУ, похоже, работают по российским объектам на Херсонщине

В среду, 13 июля, на 140-й день полномасштабного вторжения рф в Украину во временно оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) опять слышны взрывы.

Об этом сообщают местные паблики. По информации telegram-канала insiderUKR, прилет пришелся по месту дислокации оккупантов, а не по складу с боекомплектом.

"Нам сообщают, что в Новой Каховке ВСУ накрыли место дислокации орков, а не склад БК. Детонации нет. Главное, что был прилет и прямо в цель. Ждем информацию по потерям орков", — говорится в сообщении. В сети также доступны первые фото с места событий.

Новая Каховка на карте Украины

Напомним, 11 июля в Новой Каховке на складе с боеприпасами оккупантов прогремел мощный взрыв. Причиной взрыва стала работа украинских военных, которые нанесли удар с помощью американских систем залпового огня HIMARS.

На уничтоженном складе в Новой Каховке россияне хранили боеприпасы к РСЗО. Взрыв был настолько масштабным, что российские коллаборанты вынуждены были признать наличие пострадавших и погибших. В оккупированном Крыму после этого началась истерика. Позднее россияне показали фото с последствиями взрывов.