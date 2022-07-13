Генсек ООН эмоционально оценил итоги переговоров по зерну в Стамбуле

На следующей неделе состоится новая встреча сторон

В среду, 13 июля, на 140-й день полномасштабного вторжения рф в Украину генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш подвел итоги переговоров четырехсторонней группы по украинскому зерну.

На пресс-конференции после встречи, которая длилась больше трех часов, генсек ООН назвал критически важным шагом вперед переговоры по "зерновому вопросу" в Стамбуле. Кроме того, он поблагодарил представителей москвы и Киева, передает "Европейская правда".

Генсек ООН отметил, что стороны достигли "критического" прогресса по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем, но им еще нужно будет согласовать технические детали экспорта зерна. Еще одна встреча сторон состоится на следующей неделе.

"Сегодня мы увидели критический шаг вперед для обеспечения безопасного экспорта украинского зерна по Черному морю. Мы увидели проблеск надежды", — заявил Гутерриш.

Напомним, в среду российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с чиновниками ООН в Стамбуле для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна из заблокированных украинских портов. В Турции сообщили, что встреча прошла конструктивно, а на следующих переговорах ожидается подписание соглашения.