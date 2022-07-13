Россияне после начала переговоров по зерну ударили по Запорожью, над городом дым: фото и подробности

Одна из ракет попала в предприятие на территории города

После сообщения о старте переговоров по морскому экспорту украинского зерна, по всей Украине объявили воздушную тревогу, а в Запорожье прогремели несколько взрывов. Областная военная администрация сообщает о двух попаданиях, одно из которых – на территорию предприятия.

Горожане сообщают о большом столбе дыма. Однако по просьбе власти и военных не раскрывают подробностей относительно местности, где произошел взрыв.

Мэр Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что на место попадания уже отправились все соответствующие службы. К сожалению, есть информация о пострадавших.

Как сообщал "Телеграф", Запорожье, равно как и Николаев, называют следующей крупной целью оккупантов. В настоящее время оккупированы около 60% территории Запорожской области. За последние сутки в регионе была зафиксирована 51 вражеская атака, которые отражали ВСУ. Но силы противника при этом настолько деморализованы, что командованию пришлось открыть настоящую охоту на дезертиров.