В Запорожской области оккупанты открыли охоту на дезертиров: что известно

Многие вражеские солдаты надеются сохранить себе жизнь, сбежав с линии фронта

Российская армия продолжает атаковать мирные города Украины. Регулярно обстреливается Донетчина, а также часть Запорожской области, где только за последние сутки была зафиксирована 51 атака. При этом часть противников настолько деморализована, что все чаще прибегает к тактике дезертирства.

Такая информация прозвучала от секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева. Как объяснил чиновник в своем Telegram-канале, минимум шесть десятков оккупантов надеются выбраться живыми с территории Украины, для чего своевольно оставили местонахождения своих подразделений.

Впрочем, просто пересечь границу с россией они не могут, поэтому дезертирам приходится прятаться по подвалам в домах местных жителей, надеясь, что их не сдадут при обысках. Тем временем представители российской ФСБ уже развернули активную работу, чтобы вернуть "беглецов" назад. Вполне вероятно, что их ждет весьма жестокое наказание за желание остаться в живых.

Добавим также то, что Запорожское направление остается одним из весьма беспокойных за счет регулярных артиллерийских обстрелов со стороны оккупационной армии рф. За прошлые сутки удары наносились по Пологовскому и Василевском районах. Также применялась авиация — из-за этого пострадала инфраструктура населенных пунктов Каменское, Гуляйполе, Приморское и Малая Токмачка.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на оккупированной части Запорожской области россияне промышляют всяческими издевательствами, в том числе и над пенсионерами. Так, людям, ищущим копейку для выживания, они выдали "пенсии" фальшивыми рублевыми купюрами.

Помимо этого оккупанты устроили гнусную провокацию в оккупированном Энергодаре, задействовав для этого Запорожскую АЭС.