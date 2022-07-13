Росіяни після початку переговорів щодо зерна вдарили по Запоріжжю: фото та подробиці (оновлено)

Одна з ракет влучила у підприємство на території міста

Після повідомлення про старт переговорів щодо морського експорту українського зерна, по всій Україні оголосили повітряну тривогу, а у Запоріжжі пролунали кілька вибухів. Обласна військова адміністрація повідомляє про два влучання, одне з яких – на територію підприємства.

Містяни повідомляють про великий стовп диму. Проте на прохання влади та військових не розкривають подробиць щодо місцевості, де трапився вибух.

Мер Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що на місце влучання уже вирушили всі відповідні служби. На жаль, з'явилася інформація про постраждалих.

Трохи пізніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив: "Ворог поцілив по місту. Є влучання в одне з підприємств. Попередньо 7 людей поранені. Керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя".

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух повідомив, що дві крилаті ракети влучили в цех одного з підприємств, розташованих в Дніпровському районі міста Запоріжжя. "Виникла пожежа. Наразі відомо про постраждалих. На місці подій працюють усі відповідні служби, рятувальники розбирають завали. Руйнування великі. Не виключена можливість, що під ними можуть знаходитись люди".

Як повідомляв "Телеграф", Запоріжжя, так само як і Миколаїв, називають наступною великою ціллю окупантів. Наразі окупованими є близько 60% території Запорізької області. За останню добу в регіоні було зафіксовано 51 ворожу атаку, які відбивали ЗСУ. Але сили противника при цьому настільки деморалізовані, що командуванню довелось відкрити справжнє полювання на дезертирів.