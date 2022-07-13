На Запоріжжі окупанти відкрили полювання на дезертирів: що відомо

Багато ворожих солдатів сподіваються зберегти собі життя, втікши з лінії фронту

Російська армія продовжує атакувати мирні міста України. Регулярно обстрілюється Донеччина, а також частина Запорізької області, де лише за останню добу було зафіксовано 51 атаку. При цьому дехто із противників настільки деморалізований, що все частіше стає відомо про випадки дезертирства.

Така інформація пролунала від секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва. Як пояснив чиновник у своєму Telegram-каналі, щонайменше шість десятків окупантів сподіваються вибратися живими з території України, для чого своєвільно полишили місцезнаходження своїх підрозділів.

Втім, просто перетнути кордон із росією вони не можуть, тому дезертирам доводиться ховатися по підвалах у будинках місцевих жителів, сподіваючись, що їх не здадуть під час обшуків. Тим часом представники російської ФСБ вже розгорнули активну роботу, щоби повернути "втікачів" назад. Цілком ймовірно, що на них чекає дуже жорстоке покарання за бажання залишитися в живих.

Додамо також те, що Запорізький напрямок залишається одним із вельми неспокійних за рахунок регулярних артилерійських обстрілів з боку окупаційної армії рф. Минулої доби удари завдавалися по Пологівському та Василівському районах. Також застосовувалася авіація — через це постраждала інфраструктура населених пунктів Кам’янське, Гуляйполе, Приморське та Мала Токмачка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на окупованій частині Запорізької області росіяни промишляють усілякими знущаннями, у тому числі над пенсіонерами. Так, людям, які шукають копійку для виживання, вони видали "пенсії" фальшивими рублевими купюрами.

Крім цього, окупанти влаштували мерзенну провокацію в окупованому Енергодарі, задіявши для цього Запорізьку АЕС.