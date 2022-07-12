Окупанти придумали жорстку підставу для пенсіонерів у Запорізькій області

росіяни намагаються схилити пенсіонерів до співпраці, але обманюють і їх

Поки на вільних територіях України гадають, що буде з пенсіями після війни, на окупованих територіях Запорізькою області росіяни намагаються підкупити людей похилого віку, але не можуть втриматись від обману і тут. Як розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, відомо про випадки, коли окупантську "пенсію" видавали фальшивими рублями.

Про це Старух розповів в інтерв’ю "Главкому". Він зазначив, що наразі росіяни намагаються запровадити тут свою грошову систему, що непросто, адже на процес потрібен час. Одним із кроків на цьому шляху для них є роздача пенсіонерам начебто пенсії у розмірі 10 тисяч рублів. Таким чином загарбники також намагаються схилити літніх українців до співпраці. "Були випадки, коли й фальшиві гроші роздавали. Ввести грошову систему важко, але цьому окупанти приділяють велику увагу", — сказав Старух.

Але він зазначив, що Україна дотримується всіх своїх зобов’язань із пенсійних виплат перед мешканцями окупованих територій. Усі відповідні виплати зараховуються на банківські картки пенсіонерів. "Тільки готівку важко зняти, бо банки обмежено працюють. Готівка якось доїжджає туди, але це дуже складно", — поділився очільник Запорізької області.

Він також запевнив, що державні органи влади працюють – хто може, ті залишаються на місцях, з окупованих територій чиновники виїхали і намагаються забезпечити вирішення великої кількості гуманітарних та військових питань. Тоді як мешканці регіону, які залишаються під окупацією, стикаються зі щоденним терором. Наразі росіяни контролюють приблизно 60% території області.

Як повідомляв "Телеграф", для пенсіонерів, які залишились на окупованих територіях, Пенсійний фонд розробив механізм переводу виплат в електронний формат для збереження коштів.