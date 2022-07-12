Оккупанты придумали жесткую подставу для пенсионеров в Запорожской области

россияне пытаются склонить пенсионеров к сотрудничеству, но обманывают и их

Пока на свободных территориях Украины размышляют, что будет с пенсиями после войны, на оккупированных территориях Запорожской области россияне пытаются подкупить пожилых людей, но не могут удержаться от обмана и здесь. Как рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, известно о случаях, когда оккупантскую "пенсию" выдавали фальшивыми рублями.

Об этом Старух рассказал в интервью "Главкому". Он отметил, что сейчас россияне пытаются ввести здесь свою денежную систему, что непросто, ведь на процесс нужно время. Одним из шагов на этом пути для них является раздача пенсионерам якобы пенсии в размере 10 тысяч рублей. Таким образом, захватчики также пытаются склонить пожилых украинцев к сотрудничеству. "Были случаи, когда и фальшивые деньги раздавали. Ввести денежную систему тяжело, но этому оккупанты уделяют большое внимание", — сказал Старух.

Но он отметил, что Украина придерживается всех своих обязательств по пенсионным выплатам перед жителями оккупированных территорий. Все соответствующие выплаты зачисляются на банковские карты пенсионеров. "Только наличные трудно снять, потому что банки ограниченно работают. Наличные деньги как-то доезжают туда, но это очень сложно", — поделился глава Запорожской области.

Он также заверил, что государственные органы власти работают – кто может те остаются на местах, с оккупированных территорий чиновники выехали и пытаются обеспечить решение большого количества гуманитарных и военных вопросов. В то время как жители региона, остающиеся под оккупацией, сталкиваются с ежедневным террором. В настоящее время россияне контролируют около 60% территории области.

Как сообщал "Телеграф", для оставшихся на оккупированных территориях пенсионеров Пенсионный фонд разработал механизм перевода выплат в электронный формат для сохранения средств.