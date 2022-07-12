Украинская пенсия или деньги от оккупантов: какие варианты есть у пенсионеров на захваченной территории

Деньги пенсионеров никуда не испаряются

Украинские пенсионеры на оккупированных территориях оказались в затруднительном положении — получать свои выплаты через "Укрпочту" они не могут, а перевести выплаты на карту банка через портал ПФУ могут не все.

В Пенсионном фонде получателей пенсий успокоили, что их выплаты никуда не денутся — их переводят на счета "Ощадбанка" и получить выплаты можно будет подтвердив свою личность. При выезде на подконтрольную территорию нужно обратиться на горячую линию "Укрпочты" либо в Пенсионный фонд города, где вы находитесь, чтобы получить через банк.

Также именно в ПФУ на подконтрольной территории также можно перевести выплаты на банковскую карту, если обратиться через личный кабинет на портале нет возможности.

Но выехать возможность есть не у всех — на оккупированной территории пенсионеры, чтобы выжить, вынужденны брать деньги у оккупантов. По данным "Новостей Приазовья", для получения финансов от захватчиков, пенсионеров заставляют сдать пакет документов на получение российского паспорта. Часть пенсионеров уже получает выплаты таким образом. Юристы объясняют — ответственности за получение российской пенсии для жителей оккупированных территорий не предусмотрено законодательством.

Выдача пенсий в обмен на личные данные уже началась в Мелитополе. Но даже при таких условиях пенсионеры вынуждены выстаивать очереди в жару. Ранее "Телеграф" писал о процедуре получения пенсии по новому адресу для внутренне-перемещенных лиц.