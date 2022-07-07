Как переселенцам получить пенсию по новому адресу? Ответ ПФУ

Укрпочта продолжает предоставлять услуги по выплате пенсий, а помогает ей Ощадбанк

Украинским пенсионерам за рубежом обещают, что оформить или получить пенсию можно будет без дополнительных осложнений. Между тем, для украинцев, имеющих статус внутренне перемещенных лиц, Пенсионный фонд предлагает несколько удобных вариантов переадресации.

Как сообщил ПФУ в своих соцсетях, те, кто получали деньги через "Укрпочту" — независимо от того, курьером или в отделении — могут воспользоваться системой "Быстрая копейка" от "Ощадбанка" для перевода выплат на новый адрес. Еще одна опция — внутренние переводы "Укрпочты".

Почтовый оператор продолжает получать полные пенсионные ведомости, и в случае, если кто-то не пришел за своими деньгами, он извещает об этом Пенсионный фонд. Тогда выплату средств переносят на следующий месяц.

Если один человек не будет получать пенсию в течение шести месяцев подряд, выплаты будут приостановлены. Восстановить их можно. Для этого придется обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.

Пенсионный фонд разработал механизм и на случай, когда "Укрпочта" технически не сможет продолжать обеспечивать выплату пенсий. В таком случае, средства будут зачисляться на счета в "Ощадбанке". Все изменения, вызванные войной в Украине, регулируются постановлением Кабинета Министров Украины от 26.02.2022 №162 "Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения".

Как ранее сообщал Телеграф, в июле украинцы начнут получать повышенные пенсии, но такая возможность пока есть не у всех.