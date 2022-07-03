Пенсия в июле будет повышенная, но получить смогут не все

ПФУ перевел первый транш на выплату пенсий в июле, сколько получат пенсионеры

В Пенсионном фонде Украины отчитались о начале финансирования пенсий за июль – в первый день месяца на эти цели были перечислены 2,5 млрд грн. Таким образом в фонде поспешили успокоить, что платежи в этом месяце пройдут по плану и в полном объеме, поскольку с этим бывают проблемы.

Также как сообщили на странице ПФУ в соцсетях, в первый день месяца были оказаны 28 тысяч пенсионных услуг лицам, которые обратились в фонд.

Финансирование пенсий 1 июля прошло с учетом роста пенсионных выплат для украинцев, получающих минимальный и максимальный размер пенсии. Так, в связи с ростом минимального прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, минимальная пенсия в Украине с 1 июля составила 2027 гривен. А максимальная – 20 270 гривен. Правда для получения пенсии в 20 тысяч гривен необходимо было платить страховые взносы в ПФУ с зарплаты примерно в 55 тысяч гривен, поэтому число их получателей ограничено.

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Впрочем, далеко не все пенсионеры смогут получить не только повышенную, но и обычную пенсию, средний размер которой составляет 3500 гривен. Речь идет примерно о 600 тысячах пенсионеров и получателей социальных пособий, которые остались на временно оккупированной рф территории Украины и получали средства не через банковские карточки.

В этом случае получить пенсию можно выехав на территорию Украины, где необходимо обратиться на горячую линию "Укрпочты" 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71 для выплаты почтовым переводом либо в Пенсионный фонд для выплаты пенсии через "Ощадбанк" без открытия счета.

Тем временем в 2022 году украинских пенсионеров еще ожидает рост выплат в декабре.