Пенсія у липні буде підвищена, але отримати зможуть не всі

ПФУ перевів перший транш на виплату пенсій у липні, скільки отримають пенсіонери

У Пенсійному фонді України прозвітували про початок фінансування пенсій за липень – першого дня місяця на ці цілі було перераховано 2,5 млрд грн. Таким чином, у фонді поспішили заспокоїти, що платежі цього місяця пройдуть за планом і в повному обсязі, оскільки з цим бувають проблеми.

Також як повідомили на сторінці ПФУ у соцмережах, у перший день місяця було надано 28 тисяч пенсійних послуг особам, які звернулися до фонду.

Фінансування пенсій 1 липня відбулося з урахуванням зростання пенсійних виплат для українців, які отримують мінімальний та максимальний розмір пенсії. Так, у зв’язку із зростанням мінімального прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, мінімальна пенсія в Україні з 1 липня становитиме 2027 гривень, а максимальна – 20 270 гривень. Щоправда, для отримання пенсії у 20 тисяч гривень необхідно було сплачувати страхові внески до ПФУ із зарплати приблизно у 55 тисяч гривень, тому кількість їх одержувачів обмежена.

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Втім, далеко не всі пенсіонери матимуть змогу отримати не лише підвищену, а й звичайну пенсію, середній розмір якої становить 3500 гривень. Йдеться приблизно про 600 тисяч пенсіонерів та одержувачів соціальної допомоги, які залишилися на тимчасово окупованій росією території України та отримували кошти не через банківські картки.

У цьому випадку отримати пенсію можна, виїхавши на територію України, де необхідно звернутися на гарячу лінію "Укрпошти" 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71 для виплати поштовим переказом або до Пенсійного фонд для виплати пенсії через Ощадбанк без відкриття рахунку.

Тим часом у 2022 році на українських пенсіонерів ще очікує зростання виплат у грудні.