Кому "світить" підвищення пенсії у 2022 році

У 2022 році підвищення заплановано ще двічі

Українські пенсіонери з липня отримають підвищені виплати. Це стосується тих, хто отримував пенсійну "мінімалку" та людей, чиї виплати прив’язані до прожиткового мінімуму. Його підвищення і спричинило зростання пенсій, найменша з яких в Україні складе 2027 грн для непрацездатного населення.

З початку липня у Пенсійному фонді вже розпочали фінансування пенсій цього місяця – на виплати направлено 2,5 млрд грн через "Укрпошту". Підвищення пенсії зачепить дев’ять категорій українців.

Серед них — шахтарі, які отримують мінімальну і максимальну пенсію, люди з особливими заслугами перед Україною, донори та інші.

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Для пенсіонерів 2022 року це не фінальне підвищення. Підняття прожиткового мінімуму, а разом з ним та пов’язаних виплат заплановано на грудень. "Мінімалка" становитиме для непрацездатних 2093 грн.

У жовтні має змінитися розмір мінімальної зарплати, а також зміняться мінімальні пенсії за наявності повного стажу (для чоловіків 35 років, для жінок – 30 років):

65+ — мінімалка 2680 грн,

70+ — Мінімалка 3000 грн. Ця категорія (70-75 років) також отримає доплату 300 грн.

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