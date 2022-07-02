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Як отримати пенсію померлого родича

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Часто подібні виплати люди витрачають на гіднк прощання із покійним Новина оновлена 02 липня 2022, 07:47
Часто подібні виплати люди витрачають на гіднк прощання із покійним

На жаль, такі виплати почастішали у зв’язку з війною

Зараз для багатьох українців, які втратили своїх рідних внаслідок повномасштабного вторгнення рф, є актуальною тема грошей. Одним із додаткових джерел фінансування в такому випадку може стати одноразове отримання недоотриманої пенсії за родича, а не тільки допомоги на організацію похорону.

Як повідомляє видання "На пенсії", оформити заявку на таку виплату можна як особисто, так і в режимі онлайн.

Щоб вам видали недоотриману пенсію за загиблу людину, варто мати при собі низку документів. Серед іншого — сама заява, яка передбачає прохання про виплату; свідоцтво про право на спадщину тощо.

Зазначимо, що заповнення електронної заяви не є найпростішим для людей, які не на "ти" з комп’ютером. Однак якщо ви прийдете до сервісного центру ПФУ у своїй області, вам не відмовить у допомозі.

Процес подання заявки сам собою простий. Потрібно лише:

  • авторизуватися на сайті електронних послуг ПФУ;
  • перейти до розділу "Про пенсійне забезпечення", обрати пункт "Заява на виплату недоотриманої пенсії";
  • заповнити е-заяву;
  • додати скан-копії запитуваних документів;
  • підтвердити згоду на передачу та обробку особистих даних;
  • натиснути "Сформувати заяву".

Після цього залишається лише стежити, який статус має заявка. Це можна зробити через розділ "Мої звернення" на тому ж сайті ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися пенсійні виплати для українців, починаючи з 1 липня.

Теги:
#Україна #Виплати #Пенсія