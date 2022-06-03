Виплати недоотриманої пенсії та коштів на похорон: як оформити таку допомогу

Витрат на прощання з покійним чимало, так що держава може допомогти

Громадяни України, які втратили родича та організовують його похорон, можуть розраховувати на отримання додаткових виплат із держбюджету. Зазвичай сім’ї дозволяють отримати виплату у дворазовому розмірі пенсії покійного. Якщо ж покійний був військовим пенсіонером, тоді ставка збільшується до трьох пенсій.

Докладніше про нюанси таких виплат повідомило видання "На пенсії", передає "Телеграф".

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Посібник для оплати похорону

Слід зазначити, що крайніх термінів подання звернення отримання подібної допомоги від держави немає. Якщо виникає така потреба, люди можуть надати необхідний пакет документ у підходящий їм час. Подання заяви відбувається у чинному сервісному центрі ПФУ.

До переліку документів, потрібних у цьому випадку, входять:

документ, що засвідчує особу заявника;

заяву про прохання отримання виплат;

виписка з Держреєстру про смерть того чи іншого громадянина, що вам родича.

Зазначимо, що допомогу неможливо отримати, якщо поховання початково здійснювалося за гроші, надані державою.

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Недоотримана пенсія

Бувають моменти, коли громадянам затримують пенсійні виплати, проте він помирає раніше, ніж кошти надходять на його рахунок. У такому разі на ці гроші можуть розраховувати родичі покійного. Для цього досить подати онлайн-заяву на веб-порталі Пенсійного Фонду.

Процедура проста:

авторизуйтесь в особистому кабінеті за допомогою ЕЦП;

оберіть розділ "Про пенсійне забезпечення", в ньому знайдеться пункт "Заява на виплату недоотриманої пенсії";

заповнювачі заяви та завантажте скани документів;

перевірте дані, "підпишіть" е-ключом та відправляйте до ПФУ.

Також можна просто особисто звернутися до спеціалістів Фонду.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка категорія українців отримала можливість достроково виходити на пенсію.

Також ми писали про те, кому з пенсіонерів може світити "урізання" виплат і чому.