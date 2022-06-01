Надбавка за вік: кому з пенсіонерів нарахують доплату і коли

Деякі категорії українців мають право на додаткову виплату до пенсії

В Україні деяким громадянам, які досягли певного віку, уряд пообіцяв щомісячно нараховувати додаткові виплати до пенсії. "Телеграф" вирішив розібратися, скільки грошей буде нараховано та коли українці матимуть змогу отримати їх.

Так, згідно з інформацією видання "На пенсії", отримати додаткові нарахування зможуть жителі країни, загальний розмір пенсії яких не більший за 10 340 гривень 35 копійок.

За чинним законодавством, питання збільшення додаткових виплат стосується пенсіонерів, які досягли 75-річного віку і до досягнення 80-річного. Така категорія українців, має право на отримання компенсації у розмірі понад 400 гривень кожного місяця.

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Жителям країни, які досягли 75 років, відповідну надбавку почали виплачувати з 1 жовтня 2021 року. Нараховують її з дня досягнення 75-річного віку, тобто, якщо день народження припадає на середину місяця, то надбавка буде виплачена не повністю.

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Крім того, відомо, що з 1 квітня 2020 року літні жителі Україні, які досягли 80 років, отримують доплату до пенсії у розмірі не більше 500 гривень, проте після індексації, котра відбулася весною, цю суму частково збільшили.

Так, з 1 березня 2022 року українці від 75 до 80 років мають право на щомісячну доплату до пенсії у таких розмірах:

Особи віком від 80 років — 579 гривень;

Громадяни вік яких від 75 до 80 років — 456 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як отримати пенсійні виплати громадянам України, як проживають на тимчасово окупованих росією територіях, адже частина пенсіонерів не мають можливостей отримати нараховані пенсійні виплати готівкою або взагалі використати їх.

Також варто нагадати, що до кінця 2022 року українцям тричі перерахують пенсійні виплати. Перерахунок робитимуть у липні, жовтні, а також у грудні.