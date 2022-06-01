Надбавка за возраст: кому из пенсионеров начислят доплату и когда

Некоторые категории украинцев имеют право на дополнительную выплату к пенсии

В Украине некоторым гражданам, достигшим определенного возраста, правительство пообещало ежемесячно начислять дополнительные выплаты к пенсии. "Телеграф" решил разобраться, сколько денег будет начислено и когда украинцы смогут получить их.

Так, согласно информации издания "На пенсии", получить дополнительные начисления смогут жители страны, общий размер пенсии которых не больше 10 340 гривен 35 копеек.

По действующему законодательству вопрос увеличения дополнительных выплат касается пенсионеров, достигших 75-летнего возраста и до достижения 80-летнего. Такая категория украинцев имеет право на получение компенсации в размере более 400 гривен каждый месяц.

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Жителям страны, достигшим 75 лет, соответствующую надбавку начали выплачивать с 1 октября 2021 года. Начисляют ее со дня достижения 75-летнего возраста, то есть если день рождения приходится на середину месяца, то надбавка будет выплачена не полностью.

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Кроме того, известно, что с 1 апреля 2020 года пожилые жители Украины, достигшие 80 лет, получают доплату к пенсии в размере не более 500 гривен, однако после состоявшейся весной индексации эту сумму частично увеличили.

Так, с 1 марта 2022 года украинцы от 75 до 80 лет имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в следующих размерах:

Лица в возрасте от 80 лет — 579 гривен;

Граждане возраст которых от 75 до 80 лет – 456 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, как получить пенсионные выплаты гражданам Украины, как проживают на временно оккупированных россией территориях, ведь часть пенсионеров не имеет возможности получить начисленные пенсионные выплаты наличными или вообще использовать их.

Также следует напомнить, что до конца 2022 года украинцам трижды перечислят пенсионные выплаты. Пересчет будут производиться в июле, октябре, а также в декабре.