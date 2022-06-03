Выплаты недополученной пенсии и средств на похороны: как оформить такую помощь

Расходов при прощании с усопшим немало, так что государство может помочь

Граждане Украины, которые потеряли родственника и организовывают его похороны, могут рассчитывать на получение дополнительных выплат из госбюджета. Обычно семье позволяют получить выплату в двукратном размере пенсии покойного. Если же усопший был военным пенсионером, тогда "ставка" увеличивается до трех пенсий.

Подробнее о нюансах таких выплат сообщило издание "На пенсии", передает "Телеграф".

Свежие и актуальные новости — в нашем Telegram

Пособие для оплаты похорон

Стоит отметить, что крайних сроков подачи обращения на получение подобной помощи от государства не существует. Если возникают подобная нужда, люди могут предоставить необходимый пакет документ в нужное им время. Подача заявления происходит в действующем сервисном центре ПФУ.

В перечень документов, требующихся в этом случае, входят:

удостоверяющий личность заявителя документ;

заявление о просьбе получения выплат;

выписка из Госреестра о смерти того или иного гражданина, приходящегося вам родственника.

Отметим, что пособие невозможно получить, если погребение производилось изначально за деньги, предоставленные государством.

Читайте также: Категория Общество Надбавка за возраст: кому из пенсионеров начислят доплату и когда Некоторые категории украинцев имеют право на дополнительную выплату к пенсии

Недополученная пенсия

Бывают моменты, когда гражданам задерживают пенсионные выплаты, однако он умирает раньше, нежели средства поступают на его счет. В таком случае на эти деньги могут рассчитывать родственники покойного. Эта процедура весьма проста — достаточно всего подать онлайн-заявление на веб-портале Пенсионного Фонда.

Процедура проста:

авторизируйтесь в личном кабинете с помощью ЕЦП;

выберите раздел "О пенсионном обеспечении", в нем найдется пункт "Заявление на выплату недополученной пенсии";

заполнители заявлению и загрузите сканы документов;

проверьте данные, "подпишите" е-ключом и отправляйте в ПФУ.

Также можно просто лично обратиться к специалистам Фонда.

Читайте также: Категория Общество Получать пенсии стало проще: что разрешили части украинских пенсионеров Украинцы, освобожденные от военной службы, смогут получать пенсии не только в "Ощадбанке"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая категория украинцев получила возможность досрочно выходить на пенсию.

Также мы писали о том, кому из пенсионеров может светить "урезание" выплат и по какой причине.