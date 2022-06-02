Деяким українцям дозволили йти на пенсію достроково: хто у списку

Є цілий перелік причин, що дозволяє частині батьків оформити пенсію раніше

Червень в Україні для більшості пенсіонерів буде стабільно-незмінним у пенсійному плані — перерахунку виплат поки що не планується. Проте разом із цим українським громадянам нагадали про поповнення переліку тих, хто має право на достроковий вихід на пенсію. До цієї категорії з лютого 2022 року належать і батьки дітей, у яких діагностовані рідкісні чи тяжкі захворювання.

Більше подробиць повідомили на "Соціальній інформаційній платформі", передає "Телеграф".

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Є кілька основних вимог, які визначають, чи мають жінка чи чоловік (до речі, лише хтось один із батьків) можливість піти на заслужений відпочинок достроково. До цього переліку входить:

визнання захворювання дитини тяжким чи рідкісним, проте без призначення їй статусу людини з інвалідністю;

необхідність виховувати таку дитину мінімум до шести років.

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Які хвороби відносяться до категорії тяжких?

Нагадуємо: діти, які мають інвалідність, кваліфікуються згідно з іншими вимогами законодавства. У цьому випадку ми розглядаємо ті випадки, коли малюкам лише ставлять страшний діагноз. Отже, тяжкохворою може вважатися дитина, у якої зафіксовано:

тяжке перинатальне ураження нервової системи;

тяжка вроджена вада розвитку;

рідкісне орфанне захворювання;

тяжкий психічний розлад;

онкологічне або онкногематологічне захворювання;

гостра чи хронічна хвороба нирок IV ступеня;

дитячий церебральний параліч;

цукровий діабет І типу;

тяжка травма;

необхідність трансплантації органу або паліативної допомоги.

Якщо на дострокову пенсію претендує мати, вона їй дозволена після 50-річного віку. При цьому жінка повинна мати мінімум 15 років страхового стажу. Батько тяжкохворої дитини має другий пріоритет, після матері. Для нього вимоги трохи більші — досягнення 55-річного віку та 20-річний страховий стаж.

Щоб податись на призначення такого виду пенсії, варто зібрати пакет документів. Це заява про призначення пенсії, свідоцтво про народження дитини, а також довідка з медзакладу, яка підтвердить захворювання дитини (що було актуальним не менше ніж перші шість років життя).

Нагадаємо, раніше "Телаграф" розповідав, хто з українських пенсіонерів може розраховувати на отримання надбавки за вік та в якому розмірі.

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