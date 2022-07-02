Как получить пенсию умершего родственника

К сожалению, такие выплаты участились в связи с войной

Сейчас для многих украинцев, потерявших своих родных в результате полномасштабного вторжения рф, является актуальной тема финансирования. Одним из дополнительных источников финансирования в таком случае может стать единоразовое получение недополученной пенсии за скончавшегося родственника, а не только пособия на организацию похорон.

Как сообщает издание "На пенсии", оформить заявку на такую выплату можно как лично, так и в режиме онлайн.

Чтобы вам выдали недополученную пенсию за погибшего человека, стоит иметь при себе ряд документов. Среди прочего — само заявление, предполагающее прошение о выплате; свидетельство о праве на наследство и т.п.

Отметим, что заполнение электронного заявления не самый простой для людей, которые не на "ты" с компьютером. Однако если вы придете в сервисный центр ПФУ в своей области, вам не откажут в помощи.

Процесс подачи заявки сам по себе весьма прост. Нужно всего лишь:

авторизоваться на сайте электронных услуг ПФУ;

электронных услуг ПФУ; перейти в раздел "О пенсионном обеспечении", выбрать пункт "Заявление на выплату недополученной пенсии";

заполнить е-заявление;

добавить скан-копии запрашиваемых документов;

подтвердить согласие на передачу, а также обработку личных данных;

нажать "Сформировать заявление".

Читайте также: Категория Украина Получение пенсии за границей или на оккупированной территории: кто потеряет свои выплаты Украинские пенсионеры во время войны столкнулись со многими вызовами, один из которых — невозможность получить пенсию наличными на "Укрпочте"

После этого остается лишь отслеживать, какой статус имеет заявка. Это можно сделать через раздел "Мои обращения" все на том же сайте ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились пенсионные выплаты для украинцев, начиная с 1 июля.