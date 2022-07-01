В Украине выросли пенсии: кому с 1 июля будут платить больше

В Украине вырос прожиточный минимум, а с ним и немало социальных выплат

С 1 июля в Украине растет прожиточный минимум, что, соответственно, влечет рост социальных выплат, в том числе пенсий. Для лиц, потерявших трудоспособность, прожиточный минимум с сегодняшнего дня повышается на 93 гривны – с 1 934 гривен он вырастет до 2027 гривен.

Как это повлияет на выплаты пенсионерам, пояснили в Пенсионном фонде. Увеличатся как минимальная, так и максимальная пенсии, а также специализированные выплаты.

С этого месяца возрастут следующие пенсии:

минимальная пенсия по возрасту для тех пенсионеров, которые закончили карьеру – ее сумма теперь составляет 2027 грн ;

для тех пенсионеров, которые закончили карьеру – ; минимальные выплаты для людей с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий – в зависимости от группы инвалидности прибавка составит 195-604 грн ;

– в зависимости от группы инвалидности прибавка составит ; пенсия за особые заслуги перед государством – к ней прибавят 37 грн ;

– к ней прибавят ; минимальная пенсия шахтерам – новый ее размер составляет 6081 грн ;

– новый ее размер составляет ; повышение для ветеранов и членов семей погибших или умерших ветеранов войны – его объем вырастет максимум на 46,5 грн ;

– его объем вырастет максимум на ; максимальная пенсия – теперь это 20 270 грн ;

– теперь это ; минимальная пенсия семьям военных в случае потери кормильца – ее сумма с 1 июля составляет 4054 грн ;

– ее сумма с 1 июля составляет ; повышение для жертв нацистских преследований из числа людей с инвалидностью и членов семей умерших жертв нацистских преследований – доплата составит до 46,5 грн ;

из числа людей с инвалидностью и членов семей умерших жертв нацистских преследований – ; надбавки донорам – они вырастут на 11,5 грн.

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Как сообщили в ПФУ, для каждого пенсионера перерасчет производится индивидуально на основании материалов пенсионного дела и в зависимости от составляющих пенсионной выплаты лица. Выплата новых повышенных пенсий начнется уже с 4 июля.

Тем временем Пенсионный фонд отчитался, что завершил июньскую выплату пенсий. За прошлый месяц на эти цели было направлено 51,2 млрд грн, в том числе 12,0 млрд грн – на выплату пенсий через АО "Укрпочта" и 39,2 млрд грн – через уполномоченные банки.

Напомним, ПФУ объяснил, что будет с деньгами находящихся на оккупированной территории или за рубежом пенсионеров.