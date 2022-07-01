В Україні зросли пенсії: кому з 1 липня платитимуть більше

В Україні зріс прожитковий мінімум, а з ним і чимало соціальних виплат

З 1 липня в Україні зростає прожитковий мінімум, що, відповідно, тягне за собою ріст соціальних виплат, зокрема пенсій. Для осіб, що втратили працездатність, прожитковий мінімум відсьогодні зростає на 93 гривні – з 1 934 гривень він зросте до 2027 гривень.

Яким чином це вплине на виплати пенсіонерам, пояснили у Пенсійному фонді. Збільшаться як мінімальна, так і максимальна пенсії, а також спеціалізовані виплати.

З цього місяця зростуть такі пенсії:

мінімальна пенсія за віком для тих пенсіонерів, які закінчили кар’єру – її сума відтепер складає 2027 грн ;

для тих пенсіонерів, які закінчили кар’єру – ; мінімальні виплати для людей з інвалідністю через війну та учасників бойових дій – залежно від групи інвалідності прибавка складе 195-604 грн ;

– залежно від групи інвалідності прибавка складе ; пенсія за особливі заслуги перед державою – до неї додадуть 37 грн ;

– до неї додадуть ; мінімальна пенсія шахтарям – новий її розмір складає 6081 грн ;

– новий її розмір складає ; підвищення для ветеранів та членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни – його обсяг зросте максимум на 46,5 грн ;

– його обсяг зросте максимум на ; максимальна пенсія – відтепер це 20 270 грн ;

– відтепер це ; мінімальна пенсія сім’ям військових у разі втрати годувальника – її сума з 1 липня складає 4054 грн ;

– її сума з 1 липня складає ; підвищення для жертв нацистських переслідувань з числа людей з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань – доплата складе до 46,5 грн ;

з числа людей з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань – ; надбавки донорам – вони зростуть на 11,5 грн.

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Як повідомили у ПФУ, для кожного пенсіонера перерахунок проводиться індивідуально на підставі матеріалів пенсійної справи та в залежності від складових пенсійної виплати особи. Виплата нових, підвищених пенсій почнеться уже з 4 липня.

Тим часом Пенсійний фонд відзвітував, що завершив червневу виплату пенсій. За минулий місяць на ці цілі було спрямовано 51,2 млрд грн, в тому числі 12,0 млрд грн – на виплату пенсій через АТ "Укрпошта" і 39,2 млрд грн – через уповноважені банки.

Нагадаємо, ПФУ пояснив, що буде з грішми пенсіонерів, які перебувають на окупованій території чи за кордоном.