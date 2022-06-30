Кому піднімуть пенсію з 1 липня: список
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Максимальна пенсія в Україні перевищує 20 тисяч гривень
З 1 липня в Україні підвищується прожитковий мінімум, а разом із ним зростає і мінімальна пенсія. Виплат для непрацездатних осіб досягнули 2027 грн.
Як пояснили в Пенсійному фонді, збільшаться одразу кілька видів виплат. Серед них як такі, що стосуються людей похилого віку, так і спеціалізовані.
Які виплати зростуть з 1 липня :
- мінімальна пенсія за віком для тих пенсіонерів, які закінчили кар’єру (2027 грн)
- мінімальні виплати для людей з інвалідністю через війну та учасників бойових дій (залежно від групи інвалідності від +195 до +604 грн)
- пенсія за особливі заслуги перед державою (до +37,2 грн.)
- мінімальна пенсія шахтарям (6081 грн)
- підвищення для ветеранів та членів загиблих або померлих ветеранів війни (до +46,5 грн)
- максимальна пенсія (20 270 грн)
- мінімальна пенсія сім’ям військових у разі втрати годувальника (4054 грн)
- підвищення жертвами нацистів з-поміж людей з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань (до +46,5 грн)
- надбавки донорам (+11,5 грн).
Зазначимо, що виплата підвищених пенсій розпочнеться з 4 липня, а розмір визначатиметься індивідуально за матеріалами пенсійної справи.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні перерахують пенсії ще двічі.