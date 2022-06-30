Укр

Кому поднимут пенсию с 1 июля: список

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Надбавки получат не только неработающие пенсионеры Новость обновлена 30 июня 2022, 08:59
Надбавки получат не только неработающие пенсионеры

Максимальная пенсия в Украине превышает 20 тысяч гривен

С 1 июля в Украине повышается прожиточный минимум, а вместе с ним растет и минимальная пенсия. Выплаты для нетрудоспособных лиц достигнут 2027 грн.

Как разъяснили в Пенсионном фонде, увеличатся сразу несколько видов выплат. Среди них как относящиеся к людям пожилого возраста, так и специализированные.

Какие выплаты вырастут с 1 июля:

  • минимальная пенсия по возрасту, для тех пенсионеров, которые закончили карьеру (2027 грн)
  • минимальные выплаты для людей с инвалидностью из-за войны и участникам боевых действий (в зависимости от группы инвалидности от +195 до +604 грн)
  • пенсия за особые заслуги перед государством (до +37,2 грн)
  • минимальная пенсия шахтерам (6081 грн)
  • повышение ветеранам и членам погибших или умерших ветеранов войны (до +46,5 грн)
  • максимальная пенсия (20270 грн)
  • минимальная пенсия семьям военных в случае потери кормильца (4054 грн)
  • повышение жертвами нацистов из числа людей с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований (до +46,5 грн)
  • надбавки донорам (+ 11,5 грн).

Отметим, что выплата повышенных пенсий начнется с 4 июля, а размер будет определяться индивидуально по материалам пенсионного дела.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине пересчитают пенсии еще два раза.

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