Кому поднимут пенсию с 1 июля: список

Максимальная пенсия в Украине превышает 20 тысяч гривен

С 1 июля в Украине повышается прожиточный минимум, а вместе с ним растет и минимальная пенсия. Выплаты для нетрудоспособных лиц достигнут 2027 грн.

Как разъяснили в Пенсионном фонде, увеличатся сразу несколько видов выплат. Среди них как относящиеся к людям пожилого возраста, так и специализированные.

Какие выплаты вырастут с 1 июля:

минимальная пенсия по возрасту, для тех пенсионеров, которые закончили карьеру (2027 грн)

минимальные выплаты для людей с инвалидностью из-за войны и участникам боевых действий (в зависимости от группы инвалидности от +195 до +604 грн)

пенсия за особые заслуги перед государством (до +37,2 грн)

минимальная пенсия шахтерам (6081 грн)

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повышение ветеранам и членам погибших или умерших ветеранов войны (до +46,5 грн)

максимальная пенсия (20270 грн)

минимальная пенсия семьям военных в случае потери кормильца (4054 грн)

повышение жертвами нацистов из числа людей с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований (до +46,5 грн)

надбавки донорам (+ 11,5 грн).

Отметим, что выплата повышенных пенсий начнется с 4 июля, а размер будет определяться индивидуально по материалам пенсионного дела.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине пересчитают пенсии еще два раза.