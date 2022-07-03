Кому "светит" повышение пенсии в 2022 году

В 2022 году повышение запланировано еще два раза

Украинские пенсионеры с июля получат повышенные выплаты. Это касается тех, кто получал пенсионную "минималку" и людей, чиь выплаты привязаны к прожиточному минимуму. Его повышение и повлекло за собой рост пенсий, наименьшая из которых в Украине составит 2027 грн для нетрудоспособного населения.

С начала июля в Пенсионном фонде уже начали финансирование пенсий этого месяца — на выплаты направлены 2,5 млрд грн через "Укрпочту". Повышение пенсии коснется девяти категорий украинцев.

Среди них — получающие минимальную и максимальную пенсию, шахтеры, люди с особыми заслугами перед Украиной, доноры и другие.

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Для пенсионеров в 2022 году это не финальное повышение. Поднятие прожиточного минимума, а вместе с ним и связанных выплат запланировано на декабрь. "Минималка" составит для нетрудоспособных 2093 грн.

В октябре должен измениться размер минимальной зарплаты, а также изменятся минимальные пенсии при наличии полного стажа (для мужчин 35 лет, для женщин — 30 лет):

65+ — минималка 2680 грн,

70+ — минималка 3000 грн. Эта категория (70-75 лет) также получит доплату в 300 грн.

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