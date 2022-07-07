Як переселенцям отримати пенсію за новою адресою? Відповідь ПФУ

Укрпошта продовжує надавати послуги з виплати пенсій, а допомагає їй Ощадбанк

Українським пенсіонерам за кордоном наразі обіцяють, що оформити чи отримати пенсію можна буде без додаткових ускладнень. Тим часом для українців, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, Пенсійний фонд пропонує декілька зручних варіантів переадресації.

Як повідомив ПФУ у своїх соцмережах, ті, то отримували гроші через "Укрпошту" – незалежно від того, кур’єром чи у відділенні – можуть скористатись системою Швидка копійка" від "Ощадбанку" для переведення виплат на нову адресу. Ще одна опція – внутрішні перекази "Укрпошти".

Поштовий оператор наразі продовжує отримувати повні пенсійні відомості, і в разі, якщо хтось не прийшов за своїми грішми, він сповіщає про це Пенсійний фонд. Тоді виплату коштів переносять на наступний місяць.

Якщо одна людина не отримуватиме пенсію впродовж 6 місяців поспіль, виплати будуть призупинені. Відновити їх можливо. Для цього доведеться звернутись до органів Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд розробив механізм і на випадок, коли "Укрпошта" технічно не зможе продовжувати забезпечувати виплату пенсій. В такому разі кошти будуть зараховуватись на рахунки в "Ощадбанку". Всі зміни, викликані війною в Україні, регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 № 162 "Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану".

Як раніше повідомляв "Телеграф", у липні українці почнуть отримувати підвищені пенсії, але така можливість наразі є не у всіх.