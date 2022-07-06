Пенсії за кордоном: чи втратять право на виплати українці, які втекли від війни

У Пенсійному фонді заспокоїли тих громадян держави, які знайшли прихисток за кордоном

Після підвищення пенсій українцям з 1 липня 2022 року, у Пенсійному фонді вирішили розповісти, що буде з виплатами тим, хто покинув територію країни. Йдеться, зокрема, про тих пенсіонерів, які подались на тимчасовий прихисток за кордоном через війну.

Як повідомив Пенсійний фонд у відповідь на запит "Укрінформу", виплата пенсій в такому разі не припиняється. Більше того, тим, хто перебуває за кордоном, не треба ставати на спеціальний облік – нарахування коштів відбуватиметься і надалі в існуючому режимі.

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Процедуру призначення виплат регулює ст. 44 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Вона передбачає, що громадянам, котрі досягли пенсійного віку і при цьому перебувають за межами України, пенсія призначається за особистим зверненням або автоматично (без звернення). Місце проживання людини на це жодним чином не впливає. Скористатись правом на призначення пенсії українці можуть у будь-який момент після набуття права на цей вид соціальних виплат.

При цьому у ПФУ пояснили – якщо людина, що досягла пенсійного віку, подасть заяву про призначення виплат впродовж трьох місяців з моменту досягнення цього віку, виплату їй буде призначено з дня, наступного за днем народження.

Найзручнішим способом для подачі такої заяви для людей, які мають електронний підпис чи користуються системою BankID, у ПФУ назвали свій вебпортал електронних послуг. В такому разі не потрібно буде подавати паперові копії документів – достатньо буде завантажити їх цифрові скани.

Пенсійний фонд України також повідомив, що станом на 1 червня 2022 року, серед громадян України налічувалось 10 791 025 осіб, що отримують пенсії. Порівняно із початком року ця цифра дещо зменшилась – на 1 січня пенсію отримували 10 841 117 українців.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд детально пояснив, як подати документи на оформлення пенсій тим українцям, які опинились за кордоном.