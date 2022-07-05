Як подати на пенсію в Україні та отримувати її швидше

Багато питань з Пенсійним фондом можна вирішити на встаючи з-за комп’ютера

Перерахунок пенсії, її призначення та інші питання щодо пенсійної сфери в Україні можна вирішити кількома способами: походом до органу ПФУ або через портал. Важливо відзначити, що отримання послуг особисто зробили екстериторіальним з початку війни. Це означає, що проконсультуватися та оформити необхідні папери можна не лише у регіоні реєстрації.

Заява на призначення пенсії або її перерахунок подається або особисто у будь-якому сервісному центрі обраного управління ПФУ регіону, або через портал, але підтверджується електронним підписом. Для цього потрібні паспорт, реєстраційний номер платника податків (раніше ІПН), документ із підтвердженням страхового стажу. За потребою — довідка про особливий статус та зарплату за 60 міс до липня 2000).

У Пенсійному фонді також повідомили, що за підсумками 4 липня на виплати направили 4,3 млрд грн, з яких через пошту 2,7 млрд грн. Ці виплати тільки почали доставлятися, тоді як кошти, спрямовані через банк, вже на 100% спрямовані на рахунки одержувачів.

Отримувати пенсію через банк — можливість, якою скористалося багато українців. Для того, щоб перевести виплати в електронний формат, достатньо мати картку банку і написати заяву, яку також можна надіслати через портал.

Такий варіант підходить жителям окупованої території або тим, хто за кордоном — єдина можливість зберегти виплати для них, це отримувати їх на карту. Якщо не забирати пенсію з "Укрпошти" більше пів року, отримати кошти можна лише за заявою.

Раніше "Телеграф" писав, що з 1 липня в Україні низка пенсіонерів отримає більші пенсії, ніж раніше. Це не останнє підвищення із запланованих у 2022 році.