Українці за кордоном: які документи потрібні для оформлення пенсій та як їх отримати

Українці за кордоном мають можливість отримувати пенсію двома способами

У поточному, 2022 році, в Україні право на пенсійні виплати за віком мають право громадяни, які досягли 60-річного віку та мають страховий стаж не менше 29 років. Якщо ж кількість років страхового стажу менша за необхідну, пенсію за віком можуть нарахувати пізніше: коли особа все ж набуде 29 років стажу, або у 2025 році, при умові, що її вік сягнув 65 років, а страховий стаж не менший за 22 роки. Проте війна внесла певні корективи у життя українців і частина з них наразі перебуває за межами країни. Як отримують пенсії українці, котрі перебувають за кордоном, розбирався "Телеграф".

Як пояснюють у ПФУ, для того, що почати отримувати пенсійні виплати, українцям необхідно подати заяву про призначення пенсії, а документів, а саме:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документ в якому зазначено страховий стаж;

довідку про зарплату за 60 місяців підряд до липня 2000 року;

документ, в якому зазначено особливий статус громадянина (при умові, що такий є у наявності).

Варто відзначити, що подати необхідні документи можна як особисто, так і за допомоги веб-порталу Фонду — portal.pfu.gov.ua.

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Способи отримання

Українці, котрі перебувають за межами країни, мають змогу отримати виплати двома способами:

На банківську картку. У цьому випадку гроші надходитимуть на рахунок і автоматично конвертуватимуться в місцеву валюту за курсом банку, клієнтом якої є пенсіонер. Це допоможе уникнути проблем із отриманням пенсій. Українці матимуть можливість без проблем знімати готівку за кордоном і розраховуватись у магазинах.

У поштовому відділенні. Цей спосіб тягне за собою певні незручності з отриманням виплат все-таки можуть виникнути, адже механізму доставлення пенсії за кордон не існує й вони здійснюються лише в межах України. Все залежатиме від терміну вашої відсутності.

Додамо, у випадку, якщо пенсіонер не отримував пенсію у поштовому відділенні протягом 6 місяців поспіль, то її виплату призупинять. Поновити виплату пенсії можна через звернення такої особи до органів ФПУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як отримати пенсії українцям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Також нагадаємо, що на українців очікує збільшення пенсійних виплат. Перерахувати пенсії планують у липні, жовтні, грудні.