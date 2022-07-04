Украинцы за границей: какие документы нужны для оформления пенсий и как их получить

Украинцы за границей имеют возможность получать пенсию двумя способами

В текущем, 2022 году, в Украине право на пенсионные выплаты по возрасту имеют право граждане, достигшие 60-летнего возраста и имеющие страховой стаж не менее 29 лет. Если же количество лет страхового стажа меньше необходимого, пенсию по возрасту могут начислить позже: когда лицо все же приобретет 29 лет стажа, или в 2025 году, при условии, что его возраст достиг 65 лет, а страховой стаж не менее 22 лет. Однако война внесла определенные коррективы в жизнь украинцев и часть из них находится за пределами страны. Как получают пенсии украинцы, находящиеся за границей, разбирался "Телеграф".

Как объясняют в ПФУ, для того, чтобы начать получать пенсионные выплаты, украинцам необходимо подать заявление о назначении пенсии, а документов, а именно:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

документ, в котором указан страховой стаж;

справку о зарплате за 60 месяцев подряд до июля 2000;

документ, в котором указан особый статус гражданина (при условии, что таковой имеется).

Стоит отметить, что подать необходимые документы можно как лично, так и посредством веб-портала Фонда — portal.pfu.gov.ua.

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Способы получения

Украинцы, находящиеся за пределами страны, могут получить выплаты двумя способами:

На банковскую карту. В этом случае деньги будут поступать насчет и будут автоматически конвертироваться в местную валюту по курсу банка, клиентом которой является пенсионер. Это поможет избежать проблем с получением пенсий. У Украинцев будет возможность без проблем снимать наличные деньги за границей и рассчитываться в магазинах.

В почтовом отделении. Этот способ влечет определенные неудобства с получением выплат все же могут возникнуть, ведь механизма доставки пенсии за границу не существует и они осуществляются только в пределах Украины. Все зависит от срока вашего отсутствия.

Добавим, в случае если пенсионер не получал пенсию в почтовом отделении в течение 6 месяцев подряд, то ее выплату приостановят. Возобновить выплату пенсии можно через обращение такого лица в органы ФПУ.

Ранее "Телеграф" сообщал, как получить пенсии украинцам, находящимся на временно оккупированных территориях.

Также напомним, что украинцев ожидает увеличение пенсионных выплат. Перечислить пенсии планируют в июле, октябре, декабре.