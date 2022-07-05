Как подать на пенсию в Украине и получать ее быстрее

Многие вопросы с Пенсионным фондом можно решить на вставая из-за компьютера

Перерасчет пенсии, ее назначение и другие вопросы касательно пенсионной сферы в Украине можно решить несколькими способами: походом в орган ПФУ или через портал. Важно отметить, что получение услуг лично сделали экстерриториальным с начала войны. Это значит, что проконсультироваться и оформить необходимые бумаги можно не только в регионе регистрации.

Заявление на назначение пенсии или ее перерасчет подается либо лично в любом сервисном центре выбранного управления ПФУ региона, либо через портал, но подтверждается электронной подписью. Для этого нужны паспорт, регистрационный номер плательщика налогов (ранее ИНН), документ с подтверждением страхового стажа. По необходимости — справка об особом статусе и зарплате за 60 мес до июля 2000).

В Пенсионном фонде также сообщили, что по итогам 4 июля на выплаты направили 4,3 млрд грн, из которых через почту 2,7 млрд грн. Эти выплаты только начали доставляться, тогда как средства направленные через банк уже на 100% направлены на счета получателей.

Получать пенсию через банк — возможность, которой воспользовались многие украинцы. Для того чтобы перевести выплаты в электронный формат достаточно иметь карту банка и написать заявление, которое также можно отправить через портал.

Такой вариант подходит жителям оккупированной территории или тем, кто за границей — для них единственная возможность сохранить выплаты, это получать их на карту. В случае если не забирать пенсию с "Укрпочты" более полугода, получить средства можно только по заявлению.

Ранее "Телеграф" писал, что с 1 июля в Украине ряд пенсионеров получит большие пенсии, чем ранее. Это не последнее повышение, из запланированных в 2022 году.