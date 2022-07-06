Пенсии за рубежом: потеряют ли право на выплаты убежавшие от войны украинцы

В Пенсионном фонде успокоили граждан государства, которые нашли убежище за границей

После повышения пенсий украинцам с 1 июля 2022 года, в Пенсионном фонде решили рассказать, что будет с выплатами лицам, покинувшим территорию страны. Речь идет, в частности, о тех пенсионерах, которые отправились на временное убежище за границей из-за войны.

Как сообщил Пенсионный фонд в ответ на запрос "Укринформа", выплата пенсий в таком случае не прекращается. Более того, тем, кто находится за границей, не нужно становиться на специальный учет – начисление средств будет происходить и дальше в существующем режиме.

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Процедуру назначения выплат регулирует ст. 44 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Она предусматривает, что гражданам, достигшим пенсионного возраста и при этом находящимся за пределами Украины, пенсия назначается по личному обращению или автоматически (без обращения). Место жительства человека на это никак не влияет. Воспользоваться правом на назначение пенсии украинцы могут в любой момент после получения права на этот вид социальных выплат.

При этом в ПФУ объяснили – если человек, достигший пенсионного возраста, подаст заявление о назначении выплат в течение трех месяцев с момента достижения этого возраста, выплата ему будет назначена со дня, следующего за днем рождения.

Самым удобным способом подачи такого заявления для людей, имеющих электронную подпись или пользующихся системой BankID, в ПФУ назвали свой вебпортал электронных услуг. В таком случае не нужно будет подавать бумажные копии документов – достаточно будет загрузить их цифровые сканы.

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Пенсионный фонд Украины также сообщил, что по состоянию на 1 июня 2022 года среди граждан Украины насчитывалось 10 791 025 человек, получающих пенсии. По сравнению с началом года, эта цифра несколько уменьшилась – на 1 января пенсию получали 10 841 117 украинцев.

Напомним, ранее Пенсионный фонд детально объяснил, как подать документы на оформление пенсий оказавшимся за рубежом украинцам.