Укр

Пенсии за рубежом: потеряют ли право на выплаты убежавшие от войны украинцы

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
Дата публикации
Читати українською
Автор
161
Украинцы, находясь за границей, право на пенсию не теряют Новость обновлена 06 июля 2022, 08:33
Украинцы, находясь за границей, право на пенсию не теряют

В Пенсионном фонде успокоили граждан государства, которые нашли убежище за границей

После повышения пенсий украинцам с 1 июля 2022 года, в Пенсионном фонде решили рассказать, что будет с выплатами лицам, покинувшим территорию страны. Речь идет, в частности, о тех пенсионерах, которые отправились на временное убежище за границей из-за войны.

Как сообщил Пенсионный фонд в ответ на запрос "Укринформа", выплата пенсий в таком случае не прекращается. Более того, тем, кто находится за границей, не нужно становиться на специальный учет – начисление средств будет происходить и дальше в существующем режиме.

Процедуру назначения выплат регулирует ст. 44 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Она предусматривает, что гражданам, достигшим пенсионного возраста и при этом находящимся за пределами Украины, пенсия назначается по личному обращению или автоматически (без обращения). Место жительства человека на это никак не влияет. Воспользоваться правом на назначение пенсии украинцы могут в любой момент после получения права на этот вид социальных выплат.

При этом в ПФУ объяснили – если человек, достигший пенсионного возраста, подаст заявление о назначении выплат в течение трех месяцев с момента достижения этого возраста, выплата ему будет назначена со дня, следующего за днем рождения.

Самым удобным способом подачи такого заявления для людей, имеющих электронную подпись или пользующихся системой BankID, в ПФУ назвали свой вебпортал электронных услуг. В таком случае не нужно будет подавать бумажные копии документов – достаточно будет загрузить их цифровые сканы.

Пенсионный фонд Украины также сообщил, что по состоянию на 1 июня 2022 года среди граждан Украины насчитывалось 10 791 025 человек, получающих пенсии. По сравнению с началом года, эта цифра несколько уменьшилась – на 1 января пенсию получали 10 841 117 украинцев.

Напомним, ранее Пенсионный фонд детально объяснил, как подать документы на оформление пенсий оказавшимся за рубежом украинцам.

Теги:
#Пенсионный фонд #Пенсионеры #Пенсии