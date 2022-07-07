Страховий стаж: як не втратити через війну і що робити, якщо на пенсію не вистачає

Пенсіонерам варто потурбуватися про потрібну кількість стажу заздалегідь

Стати пенсіонером та почати отримувати виплати від держави можна і під час війни — достатньо досягти певного віку та мати необхідну кількість стажу. Через бойові дії частини підприємців дозволили не сплачувати Єдиний соціальний внесок (ЕСВ), але варто пам’ятати, що без нього не нараховується страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію та отримання виплат.

Як зазначають у "Соціальній інформаційній платформі", щоб стаж нараховувався ЄСВ за місяць не повинен бути меншим за мінімальний — 1430 грн (з жовтня 2022 — 1474 грн, він залежить від мінімальної пенсії, яку планують підвищувати восени). Призупинення трудових відносин також призводить до втрати трудового стажу.

У цій ситуації є кілька виходів, окрім можливості перечекати кризу:

звільнитися та знайти нову роботу

звільнитися і стати на облік до центру зайнятості (нараховуватиметься стразовий стаж без сплати ЄСВ)

робота з договором цивільно-правового характеру, у якому роботодавець зобов’язується платити ЄСВ.

Який потрібний страховий стаж, щоб вийти на пенсію

До кінця 2022 року вийти на пенсію у 60 можуть ті, хто має стаж не менше 29 років, у 63 — зі стажем від 19 до 29. Якщо мінімального стразового стажу (15 років) на 63 роки у пенсіонера немає, то вийти на пенсію він зможе лише у 65. Ті, хто має 15 років стажу, можуть претендувати на виплату тимчасової соцдопомоги протягом 5 років до виходу на пенсію за віком у 65.

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Що робити, якщо страхового стажу не вистачає?

Якщо страхового стажу не вистачає чи ні взагалі, в Україні після 65 років (щодо випадку 63 років) мають бути виплати за віком. Розмір пенсії за віком визначається індивідуально для кожного пенсіонера залежно від придбаного ним страхового стажу та одержаної заробітної плати, з якої сплачувались страхові внески. Якщо на момент настання пенсійного віку немає потрібного стажу, то призначається тимчасова допомога. Максимальний розмір такої допомоги 2027 грн, повідомляє "Апостроф".

Зазначимо, що очікується ще одне підвищення сум виплат у зв’язку із зміною прожиткового мінімуму до 2093 грн у грудні.

Раніше "Телеграф" писав, наскільки в липні зросте пенсія у деяких категорій одержувачів — збільшення варто чекати як шахтарям, так і донорам.