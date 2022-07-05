Мінімальна пенсія 6000 гривень вже у липні – хто її отримає

У липні пенсія зросте у когось на 11, а у когось і на 279 гривень

З 1 липня внаслідок зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб зросли мінімальний розмір пенсії – до 2027 гривень та максимальна пенсія – до 20 270 гривень.

Проте не в усіх українців мінімальна пенсія становитиме трохи більше ніж 2 тисячі гривень. Наприклад, одразу на 279 гривень до 6081 гривні зросте мінімальна пенсія шахтарям.

Також буде підвищено мінімальні виплати низці інших категорій українських пенсіонерів:

мінімальні виплати для людей з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій – залежно від групи інвалідності збільшення становитиме 195-604 грн;

пенсія за особливі заслуги перед державою – до неї додадуть 37 грн.;

мінімальна пенсія шахтарям – її новий розмір становить 6081 грн;

підвищення для ветеранів та членів сімей загиблих чи померлих ветеранів війни – його обсяг зросте максимум на 46,5 грн.;

максимальна пенсія – тепер це 20270 грн;

мінімальна пенсія сім’ям військових у разі втрати годувальника – її сума з 1 липня становить 4054 грн.;

підвищення для жертв нацистських переслідувань з-поміж людей з інвалідністю та членів сімей померлих жертв нацистських переслідувань – доплата становитиме до 46,5 грн;

надбавки донорам – вони зростуть на 11,5 грн.

Загалом до кінця року пенсію в Україні підвищать ще двічі – у жовтні та грудні.