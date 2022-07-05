Минимальная пенсия 6000 гривен уже в июле – кто ее получит

В июле пенсия вырастет у кого на 11, а у кого и на 279 гривен

С 1 июля в результате роста прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц выросли минимальный размер пенсии – до 2027 гривен и максимальная пенсия – до 20 270 гривен.

Однако не у всех украинцев минимальная пенсия будет составлять чуть более 2 тысяч гривен. К примеру, сразу на 279 гривен, до 6081 гривны вырастет минимальная пенсия шахтерам.

Также будут повышены минимальные выплаты целому ряду других категорий украинских пенсионеров:

минимальные выплаты для людей с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий – в зависимости от группы инвалидности прибавка составит 195-604 грн;

пенсия за особые заслуги перед государством – к ней прибавят 37 грн;

минимальная пенсия шахтерам – новый ее размер составляет 6081 грн;

повышение для ветеранов и членов семей погибших или умерших ветеранов войны – его объем вырастет максимум на 46,5 грн;

максимальная пенсия – теперь это 20 270 грн;

минимальная пенсия семьям военных в случае потери кормильца – ее сумма с 1 июля составляет 4054 грн;

повышение для жертв нацистских преследований из числа людей с инвалидностью и членов семей умерших жертв нацистских преследований – доплата составит до 46,5 грн;

надбавки донорам – они вырастут на 11,5 грн.

В целом до конца года пенсию в Украине повысят еще дважды – в октябре и декабре.