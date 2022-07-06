5 мільйонів українців отримають підвищені пенсії, а декого спробують обдурити

Майже 5 мільйонів пенсіонерів отримали добавку до пенсії, що викликало інтерес шахраїв.

З 1 липня в результаті зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб у цілого ряду груп пенсіонерів зросте пенсія і складе від мінімальної 2027 гривень до максимальної 20 270 гривень.

При цьому мінімальна пенсія для деяких громадян становитиме понад 6 тисяч гривень, а її середній розмір по країні становитиме близько 3,5 тисяч.

У середньому, за даними Пенсійного Фонду України, з 1 липня пенсія зросте на 45 гривень 40 копійок приблизно у 4,8 млн українських пенсіонерів, але при цьому розмір підвищення для кожного вираховувався індивідуально на основі мінімальної пенсії та різних надбавок.

Підвищену пенсію українці почали отримувати з 4 липня, на що було направлено вже 10,7 млрд грн, 7,5 млрд грн з яких пенсіонери отримають через уповноважені банки.

При цьому пенсіонери скаржаться, що на телефони почали приходити SMS-ки, в яких чомусь повідомляється про крихітну суму пенсії. У ПФУ заявили, що таких розсилок не роблять і рекомендували дізнаватися про свій розмір пенсії на гарячій лінії контакт-центру Пенсійного фонду України 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71 або через сервісний центру обласного управління Пенсійного фонду України.

Також українцям роз’яснили, чи втрачають право на отримання пенсії ті пенсіонери, які через війну залишили Україну.