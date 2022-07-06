5 миллионов украинцев получат повышенные пенсии, а некоторых попытаются обмануть

Почти 5 миллионов пенсионеров получили добавку к пенсии, что вызвало интерес мошенников

С 1 июля в результате роста прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц у целого ряда групп пенсионеров вырастет пенсия и составит от минимальной в 2027 гривен до максимальной в 20 270 гривен.

При этом минимальная пенсия для некоторых граждан составит более 6 тысяч гривен, а ее средний размер по стране составит порядка 3,5 тысяч.

В среднем по данным Пенсионного Фонда Украины, с 1 июля пенсия вырастет на 45 гривен 40 копеек примерно у 4,8 млн украинских пенсионеров, но при этом размер повышения для каждого высчитывался индивидуально на основе минимальной пенсии и различных надбавок.

Повышенную пенсию украинцы начали получать с 4 июля на что были направлены уже 10,7 млрд грн, 7,5 млрд грн из которых пенсионеры получат через уполномоченные банки.

При этом пенсионеры жалуются, что на телефоны начали приходить СМС-ки, в которых почему-то уведомляется о крохотной сумме пенсии. В ПФУ заявили, что таких рассылок не делают и рекомендовали узнавать свой размер пенсии на горячей линии контакт-центра Пенсионного фонда Украины 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71 или через сервисный центр областного управления Пенсионного фонда Украины.

Также украинцам разъяснили, теряют ли право на получение пенсии те пенсионеры, которые из-за войны покинули Украину.