Страховой стаж: как не потерять из-за войны и что делать, если на пенсию не хватает

Пенсионерам следует позаботиться о нужном количестве стажа заранее

Стать пенсионером и начать получать выплаты от государства можно и во время войны — достаточно достигнуть определенного возраста и иметь необходимое количество стажа. Из-за боевых действий части предпринимателей разрешили не платить Единый социальный взнос (ЕСВ), но стоит помнить, что без него не насчитывается страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию и получения выплат.

Как отмечают в "Социальной информационной платформе", чтобы стаж насчитывался ЕСВ за месяц не должен быть меньше минимального — 1430 грн (с октября 2022 — 1474 грн, он зависит от минимальной пенсии, которую планируют повышать осенью). Приостановка трудовых отношений также ведет к потере трудового стажа.

В этой ситуации есть несколько выходов, кроме возможности переждать кризис:

уволиться и найти новую работу

уволиться и стать на учет в центр занятости (будет насчитываться стразовой стаж без уплаты ЕСВ)

работа по договору гражданско-правового характера, при котором работодатель обязуется платить ЕСВ.

Какой нужен страховой стаж, чтобы выйти на пенсию

До конца 2022 года выйти на пенсию в 60 могут те, у кого стаж не менее 29 лет, в 63 — со стажем от 19 до 29. Если минимального стразового стажа (15 лет) на 63 года у пенсионера нет, то выйти на пенсию он сможет только в 65. Те, у кого есть 15 лет стажа, могут претендовать на выплату временной соцпомощи в течение 5 лет до выхода на пенсию по возрасту в 65.

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Что делать если страхового стажа не хватает?

Если страхового стажа не хватает или нет вообще, в Украине после 65 лет (в части случае 63 лет) положены выплаты по возрасту. Размер пенсии по возрасту определяется индивидуально для каждого пенсионера в зависимости от приобретенного им страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. Если на момент наступления пенсионного возраста нет нужного стажа, то назначается временная социальная помощь. Максимальный размер такой помощи 2027 грн, сообщает "Апостроф".

Отметим, что ожидается еще одно повышение сумм выплат в связи с изменением прожиточного минимума до 2093 грн в декабре.

Ранее "Телеграф" писал насколько в июле вырастет пенсия у некоторых категорий получателей — прибавки стоит ждать как шахтерам, так и донорам.