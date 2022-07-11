Из-за войны пенсии могут снизиться? В Украине заговорили об уравнивании выплат в сторону их снижения

Пенсия в будущем может стать почти одинаковой для всех, но ее точно обещают платить

В то время как украинские пенсионеры недовольны последней добавкой с 1 июля, в среднем составившей 45 гривен, некоторые СМИ и ученые говорят о возможном уравнивании пенсии в будущем из-за войны и нехватки средств в бюджете.

Так, как утверждает издание today.ua в Украине все чаще наблюдаются проблемы с выплатой пенсии.

По словам руководителя правления ПФУ Евгений Капинуса из-за военных действий не всегда и не всюду удается произвести выплаты в установленное число, однако в течение месяца деньги приходят всем.

Также он подчеркнул, что ежемесячные выплаты пенсий будут продолжаться в запланированных размерах. До сих пор правительству и Пенсионному фонду удавалось выплатить все пенсии и даже выполнять обязательства по повышению выплат, взятые еще до начала крупномасштабных боевых действий.

При этом как заявила в интервью "Фактам" директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, голодать пенсионеры точно не будут.

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"Другой вопрос, не исключаю, что пенсия в солидарной системе станет практически одинаковой для всех, независимо от стажа, размера взносов. То есть колебания будут, но очень небольшие. Эта пенсия сможет обеспечивать только основные потребности", — подчеркнула Либанова.

При этом сам ПФУ отчитался о финансировании пенсий за июль в размере 19,5 млрд грн, а Министерство социальной политики Украины отметило, что внесенные в госбюджет-2022 изменения увеличили финансирование пенсий на 32,3 млрд грн.

Тем временем украинцы, которым после пенсионной реформы не хватает стажа для пенсии, могут получить помощь от государства.