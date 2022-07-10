Пенсионеры могут получить выплаты даже если не хватает стажа: как это сделать

Пожилые люди, которым не хватает стажа для пенсии, могут получить помощь от государства

Пенсионная реформа, предусматривающая очередной перерасчет пенсий с 1 июля, увеличила страховой стаж, необходимый для начисления этих пенсий. Поэтому многие по возрасту уже пенсионеры, а вот пенсию оформить не хватает стажа.

В таких случаях государство предусмотрело так называемую социальную пенсию, объясняет юридический портал Украины.

Социальная пенсия – это такой вид финансовой помощи, который пенсионер может оформить в органах социальной защиты населения по месту жительства. Оформление помощи сродни процедуре получения субсидий на оплату коммунальных услуг. Будут платить деньги по этой программе, пока человек не достигнет возраста, с которого ему будет достаточно стажа для полноценной пенсии.

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Кто может получить соцпомощь?

Претендовать на этот вид помощи могут только те, кто в момент оформления имеет не менее 15 лет страхового стажа.

К тому же это должен быть ваш единственный источник дохода. Если человек получает пенсию (в т.ч. социальную), работает или ведет другую деятельность, связанную с получением дохода – в социальной пенсии откажут.

При оформлении работники соцзащиты будут проверять имущественное и финансовое состояние претендента и его семьи. Здесь действуют правила, похожие на оформление субсидий.

Например, соцпенсию не дадут, если кто-либо из членов семьи в течение года перед обращением совершил покупку или оплату услуг на сумму более 50 тыс. гривен. Или же среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Не оформят социальную пенсию и тем, у кого обнаружат скрытые источники доходов: сдача жилья в аренду или неоформленный труд.

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Какие документы нужны?

Для назначения финансовой помощи людям пенсионного возраста следует обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки или по адресу фактического проживания.

К заявлению на оформление помощи необходимо добавить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность пенсионера и его место жительства;

индивидуальный налоговый номер;

справку об имеющемся страховом стаже (выдается в Пенсионном фонде по запросу пенсионера — в течение 5 рабочих дней)

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние полгода;

справка о неполучении такой помощи по зарегистрированному месту жительства. (если денежная помощь оформляется не по адресу прописки).

Напомним, в Пенсионном фонде объяснили повлияет ли война на выплаты пенсий. В Фонде уверяют, что причин для беспокойства пока нет.