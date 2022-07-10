Пенсіонери можуть отримати виплати навіть якщо не вистачає стажу: як це зробити

Літні люди, яким не вистачає стажу для пенсії, можуть отримати допомогу від держави

Пенсійна реформа, яка передбачає чергове перерахування пенсій з 1 липня, збільшила страховий стаж, необхідний для нарахування цих пенсій. Тому багато хто за віком вже пенсіонер, а от пенсію оформити не вистачає стажу.

У таких випадках держава передбачила так звану соціальну пенсію, пояснює Юридичний портал України.

Соціальна пенсія — це такий вид фінансової допомоги, який пенсіонер може оформити в органах соціального захисту населення за місцем проживання. Оформлення допомоги схоже на процедуру отримання субсидій на оплату комунальних послуг. Платитимуть гроші за цією програмою, доки людина не досягне віку, з якого їй буде достатньо стажу для повноцінної пенсії.

Хто може отримати соцдопомогу?

Претендувати на цей вид допомоги можуть тільки ті, хто на момент оформлення має не менше 15 років страхового стажу.

До того ж — це має бути ваше єдине джерело доходу. Якщо особа отримує пенсію (в т.ч. соціальну), працює або веде іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу — у соціальній пенсії відмовлять.

Під час оформлення працівник соцзахисту будуть перевіряти майновий і фінансовий стан претендента та його родини. Тут діють правила схожі на оформлення субсидій.

Наприклад, соцпенсію не дадуть якщо хто-небудь з членів сім’ї протягом року перед зверненням зробив покупку чи оплату послуг на суму понад 50 тис. гривень. Або ж середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні пів року перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Не оформлять соціальну пенсію і тим, у кого виявлять приховані джерела доходів: здавання житла в оренду чи неоформлена праця.

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Які документи потрібні?

Для призначення фінансової допомоги людям пенсійного віку треба звернутися до в органи соціального захисту населення за місцем прописки або за адресою фактичного проживання.

До заяви на оформлення допомоги потрібно додати такі документи:

документ, що засвідчує особу пенсіонера і його місце проживання;

індивідуальний податковий номер;

довідку про наявний страховий стаж (видається в Пенсійному фонді на запит пенсіонера — протягом 5 робочих днів)

декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні пів року;

довідка про неотримання такої допомоги за зареєстрованим місцем проживання. (Якщо грошова допомога оформляється не за адресою прописки).

Нагадаємо, у Пенсійному фонді пояснили чи вплине війна на виплати пенсій. У Фонді запевняють, що причин для занепокоєння поки що немає.