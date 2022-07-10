Чи будуть гроші? Українцям пояснили, як війна вплине на пенсії у майбутньому

Війна складний час, але в ПФУ обіцяють подолати всі труднощі на шляху до фінансування громадян

Питання стабільності у період війни найбільше непокоїть багатьох українців, серед яких чимало людей пенсійного віку. І стовідсоткова виплата грошей за липень, на жаль, не є для них гарантом такого ж показника у найближчому (і не лише) майбутньому. Однак у Пенсійному Фонді України поспішили запевнити, що пенсії продовжуватимуть надходити регулярно, незалежно від військових реалій.

За інформацією видання "На пенсії", нинішні реалії не завжди дозволяють регулювати своєчасне нарахування грошей, проте протягом конкретного фінансового місяця всі гроші виплачуються одержувачам. Більше того, у Фонді кажуть, що ресурсів вистачить на пенсії і надалі.

За словами керівника правління ПФУ Євгена Капінуса, війна не заважає отримувати пенсіонерам виплати у повному обсязі. До того ж, держава регулярно виконує поставлені завдання щодо запланованих ще до повномасштабного вторгнення рф підвищення пенсій, як це було в липні.

В Інституті демографії та соцдосліджень також переконані, що люди похилого віку без копійки не залишаться. Керівниця організації Елла Лібанова стверджує, що держава все одно знаходитиме потрібну суму, навіть якщо її доведеться "позичати" безпосередньо в бюджеті, а не брати з виділених ПФУ початково.

"Держава в 21 столітті не може допустити, щоб непрацездатна людина голодувала", — зазначила вона.

При цьому Лобанова вважає, що у разі затягування війни більшість пенсій, що виплачуватимуться за солідарною системою, можуть зрівняти лише з невеликою відмінністю від людини до людини. Це, ймовірно, станеться, якщо доведеться зупинитись на забезпеченні лише основних потреб пенсіонерів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні вже готуються до чергового етапу підвищення пенсійних виплат. Хто і коли отримає від держави більше грошей, читайте у нашому матеріалі.

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