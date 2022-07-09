В Україні знову підвищать пенсії: коли та кому

Підвищення виплат пов’язане із збільшенням розміру мінімальної зарплати

Липень став черговим етапом для виплат збільшених пенсій деяким категоріям громадян. Однак, це не єдине підвищення таких виплат, запланованих на 2022 рік. Черговий стрибок пенсій відбудеться вже у жовтні і буде пов’язаний із підвищенням "мінімалки" до 6700 гривень.

Як відзначають фахівці Пенсійного фонду України, перерахунок буде зроблений з 1 жовтня і торкнеться всіх українських пенсіонерів. Окремо зростуть виплати і у непрацюючих осіб, які мають необхідний страховий стаж, і у людей старших 70 років.

Зміна розміру пенсій загалом відбудеться автоматично. Приблизна сума підвищення поки що не уточнюється, ймовірно, для кожного одержувача вона буде індивідуальною.

Також підвищать мінімальну пенсію людям старше 65 років, які мають статус безробітних, але їхнього страхового стажу вистачає для отримання виплат: не менше ніж 35 років для чоловіків і не менше ніж 30 — для жінок.

Додамо, що зміниться "поріг" пенсії для українців, які досягли 70-річного віку та мають необхідний стаж. Так, "мінімалка", яка з 1 жовтня світить таким людям, визначена у розмірі 3000 гривень.

Також особи від 70 до 75 років щомісяця почнуть отримувати доплату до вже існуючих виплат – по 300 гривень. Проте загальна сума пенсії при цьому не може перевищувати 10340,35 грн.

Додамо, що ще один етап підвищення пенсій заплановано також на грудень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як не втратити страховий стаж в умовах війни, коли багато підприємств закриваються, і що робити для його "добра".

Також ми писали про те, кому вже у липні світить мінімальна пенсія у розмірі 6000 гривень.