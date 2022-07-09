В Украине снова повысят пенсии: когда и кому

Повышение выплат связано с увеличением размера минимальной зарплаты

Июль стал очередным этапом для выплат увеличенных пенсий некоторым категориям граждан. Однако это не единственное повышение таких выплат, запланированных на 2022 год. Очередной скачок пенсий произойдет уже в октябре и будет связан с повышением "минималки" до 6700 гривен.

Как отмечают специалисты Пенсионного фонда Украины, перерасчет будет сделан с 1 октября и коснется всех украинских пенсионеров. Отдельно вырастут выплаты и у неработающих лиц, имеющих необходимый страховой стаж, и у людей, старше 70 лет.

Изменение размера пенсий в целом будет произведено автоматически. Приблизительная сумма повышения пока не уточняется, вероятно, для каждого получателя она будет индивидуальной.

Также повысят минимальную пенсию людям старше 65 лет, которые имеют статус безработного, но их страхового стажа хватает для получения выплат: не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 — для женщин.

Добавим, что изменится "порог" пенсии для украинцев, которые достигли 70-летнего возраста и имеют необходимый стаж. Так, "минималка", которая с 1 октября светит таким людям, определена в размере 3000 гривен.

Также лица от 70 до 75 лет ежемесячно начнут получать доплату к уже существующим выплатам — по 300 гривен. Однако общая сумма пенсии при этом не может превышать 10340,35 грн.

Добавим, что еще один этап повышения пенсий запланирован также на декабрь.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как не потерять страховой стаж в условиях войны, когда многие предприятия закрываются, и что делать для его "добора".

Также мы писали о том, кому уже в июле светит минимальная пенсия в размере 6000 гривен.