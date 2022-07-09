Чи всі українці отримають пенсії у липні - у ПФУ дали чітку відповідь

ПФУ заспокоїв українців, які побоювалися, що грошей на виплату пенсій у липні всім не вистачить

Попри війну в країні, уряд не залишає без уваги потребу у виділенні коштів на виплати пенсій літнім жителям країни. Проте, чи вистачить наявних грошей, аби у липні забезпечити українців обіцяними сумами пояснили у Пенсійному Фонді України (ПФУ), прокоментувавши питання, котре турбує українських пенсіонерів і заспокоївши їх.

Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі пресцентр ПФУ, уряд перерахував на рахунки літніх українців 100% профінансованих сум і вже у перші числа липня на пенсійні виплати було спрямовано 12,5 мільярдів гривень. Крім того, ще 3,8 мільярда гривень заплановано скерувати на виплати пенсій через АТ Укрпошта, а 8,7 мільярда гривень пенсіонери отримуватимуть — через уповноважені банки.

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Також, посилаючись на повідомлення Укрпошти, відомство повідомило, що станом на початок липня доставлено 24,4% профінансованої суми за липень.

"У липні надано 137 тисяч пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 06 липня — 36 тисяч", — зазначили у ПФУ.

Варто додати, що під час війни в країні українцям надали змогу отримувати пенсійні виплати як банківську карту, так і за допомогою послуг Укрпошти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що пенсіонерам варто потурбуватися про встановлений законом трудовий стаж, аби не втратити його в умовах війни через зупинку роботи багатьох українських підприємств.

Також нагадаємо, що у 2022 році на літніх жителів країни очікує перерахунок пенсійних виплат і вже у липні мінімальна пенсія українців збільшиться до 6 тисяч гривень.