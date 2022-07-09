Все ли украинцы получат пенсии в июле — в ПФУ дали четкий ответ

ПФУ успокоил украинцев, опасавшихся, что денег на выплату пенсий в июле всем не хватит

Несмотря на войну в стране, правительство не оставляет без внимания потребность в выделении средств на выплаты пенсий пожилым жителям страны. Однако, хватит ли наличных денег, чтобы в июле обеспечить украинцев обещанными суммами объяснили в Пенсионном Фонде Украины (ПФУ), прокомментировав беспокоящий украинских пенсионеров вопрос и успокоив их.

Как сообщил на своей странице в соцсети пресс-центр ПФУ, правительство перечислило на счета пожилых украинцев 100% профинансированных сумм и уже в первые числа июля на пенсионные выплаты было направлено 12,5 миллиарда гривен. Кроме того, еще 3,8 миллиарда гривен запланировано направить на выплаты пенсий через АО Укрпочта, а 8,7 миллиарда гривен будут получать пенсионеры — через уполномоченные банки.

Читайте также: Категория Деньги 5 миллионов украинцев получат повышенные пенсии, а некоторых попытаются обмануть Почти 5 миллионов пенсионеров получили добавку к пенсии, что вызвало интерес мошенников

Также, ссылаясь на сообщения Укрпочты, ведомство сообщило, что на начало июля доставлено 24,4% профинансированной суммы за июль.

"В июле предоставлено 137 тысяч пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины, в том числе 06 июля — 36 тысяч", — отметили в ПФУ.

Следует добавить, что во время войны в стране украинцам предоставили возможность получать пенсионные выплаты как банковскую карту, так и с помощью услуг Укрпочты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пенсионерам следует позаботиться об установленном законом трудовом стаже, чтобы не потерять его в условиях войны из-за остановки работы многих украинских предприятий.

Также напомним, что в 2022 году пожилых жителей страны ожидает перерасчет пенсионных выплат и уже в июле минимальная пенсия украинцев увеличится до 6 тысяч гривен.